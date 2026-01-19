DE
90 gefälschte Luxuskleider am Zoll in Konstanz beschlagnahmt

Mitarbeiter des deutschen Zolls haben in Konstanz drei Postpakete aus Rumänien sichergestellt. Darin befanden sich 90 gefälschte Kleidungsstücke mit den Logos renommierter Luxusmarken, schrieb der Zoll am Montag in einer Mitteilung.
Publiziert: 14:21 Uhr
Deutsche Zöllner stellten in Konstanz rund 90 gefälschte Markenkleidungsstücke sicher.
Foto: Hauptzollamt Singen D
Der Originalwert der Kleider liegt gemäss Zoll bei geschätzten 70'000 Euros, rund 65'000 Franken. Bei den Fälschungen handelt es sich etwa um Winterjacken, Jeans, Hoodies und Pullover.

Als Lieferempfänger sei ein 50-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Thurgau ermittelt worden, hiess es in der Mitteilung weiter. Ihm drohen zivilrechtliche Schritte durch die betroffenen Markenrechtsinhaber. Die sichergestellten Plagiate werden vernichtet.

