Bei Münchwilen TG Auf Autobahn A1 krachen fünf Autos ineinander

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A1 bei Münchwilen TG sind am Freitag fünf Autos beschädigt worden. Eine 58-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital. Die übrigen Insassen in den Autos blieben unverletzt.