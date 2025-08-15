Ein schwerer Unfall ereignete sich in Fischingen: Ein 28-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit dem Auto eines 84-Jährigen und wurde schwer verletzt. Die Rega flog ihn ins Spital. Die Murgstrasse blieb stundenlang gesperrt.

Töfffahrer verletzt sich bei Unfall in Fischingen TG schwer

Die Rega flog den Töfffahrer in kritischem Zustand ins Spital. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 28-jähriger Töfffahrer hat sich am Donnerstagabend bei einer Kollision mit einem Auto in Fischingen schwer verletzt. Er wurde in einem kritischen Zustand von der Rega ins Spital geflogen werden, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mit.

Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Auto eines 84-jährigen Mannes, der in die selbe Richtung unterwegs war, jedoch nach einer Kurve sein Fahrzeug wendete.

Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken.

Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste der entsprechende Abschnitt der Murgstrasse zwischen Fischingen TG und Mühlrüti SG für mehrere Stunden gesperrt werden.