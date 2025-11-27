DE
Auto und Lieferwagen zusammengeprallt
Kollision in Berg TG: Drei Personen verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bergerstrasse in Richtung Mauren zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem PKW. Die PKW-Fahrerin verlor die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn. Drei Personen wurden verletzt.
Publiziert: 09:23 Uhr
Aktualisiert: 09:34 Uhr
Der PKW und Lieferwagen kollidierten auf der Bergerstrasse.
Foto: Kantonspolizei Thurgau

  • Auto und Lieferwagen kollidierten auf der Bergerstrasse in Mauren TG
  • Die Autofahrerin verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle
  • Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken, zwei Personen schwer verletzt
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk


Auf der Bergerstrasse in Richtung Mauren TG kollidierten am Mittwochnachmittag um etwa 16.45 Uhr ein Auto und ein Lieferwagen. Die 38-jährige Pkw-Fahrerin fuhr vom Kehlhofkreisel kommend über die Strasse und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in die Gegenfahrbahn, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag. 

Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Die Autofahrerin und ihr 39-jähriger Beifahrer wurden mittelschwer bis schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Ihre beiden 11-jährigen und 14-jährigen Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Der 68-jährige Lieferwagenfahrer erlitt nur leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. 

An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere zehntausend Franken. 

