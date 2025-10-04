In Kreuzlingen wurde am Freitagabend eine 30-jährige Frau überfallen und ihr Mobiltelefon gestohlen. Die Frau blieb unverletzt, der Täter flüchtete. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen und hat eine Strafuntersuchung eingeleitet.

Die Fussgängerin wurde beim Seeburgpark in Kreuzlingen attackiert. Foto: GoogleMaps

Darum gehts Frau in Kreuzlingen überfallen, Mobiltelefon gestohlen. Täter flüchtete Richtung Bahnhof

Opfer blieb unverletzt, Staatsanwaltschaft eröffnete Strafuntersuchung

Eine Fussgängerin (30) war am Freitag gegen 20.30 Uhr entlang des Radwegs auf der Südseite des Seeburgparks in Kreuzlingen TG unterwegs. Gemäss ihren Aussagen gegenüber der Kantonspolizei Thurgau wurde sie Höhe Bahnhof von einem Unbekannten von hinten angegriffen und stürzte dadurch zu Boden.

Der Mann nahm ihr Mobiltelefon an sich und rannte in Richtung Bahnhof davon. Die Frau blieb körperlich unverletzt. Die Ermittlungen zum Täter laufen, die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.