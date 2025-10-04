Die Fussgängerin wurde beim Seeburgpark in Kreuzlingen attackiert.
Foto: GoogleMaps
Darum gehts
- Frau in Kreuzlingen überfallen, Mobiltelefon gestohlen. Täter flüchtete Richtung Bahnhof
- Opfer blieb unverletzt, Staatsanwaltschaft eröffnete Strafuntersuchung
- 30-jährige Fussgängerin wurde gegen 20.30 Uhr im Seeburgpark angegriffen
Johannes HilligRedaktor News
Eine Fussgängerin (30) war am Freitag gegen 20.30 Uhr entlang des Radwegs auf der Südseite des Seeburgparks in Kreuzlingen TG unterwegs. Gemäss ihren Aussagen gegenüber der Kantonspolizei Thurgau wurde sie Höhe Bahnhof von einem Unbekannten von hinten angegriffen und stürzte dadurch zu Boden.
Der Mann nahm ihr Mobiltelefon an sich und rannte in Richtung Bahnhof davon. Die Frau blieb körperlich unverletzt. Die Ermittlungen zum Täter laufen, die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.