Weil ein Brand im Entsorgungszentrum in Kreuzlingen ausgebrochen ist, ist die Feuerwehr im Grosseinsatz vor Ort. Zudem sollen Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten.

Brand im Entsorgungszentrum in Kreuzlingen TG

1/2 Feuer im Entsorgungszentrum RAZ Kreuzlingen am Mittwoch. Foto: Leserreporter

Johannes Hillig Redaktor News

Dicke Rauchsäulen steigen am Mittwochmittag in Kreuzlingen TG in den Himmel. Der Grund: Im Entsorgungszentrum RAZ Kreuzlingen ist ein Brand ausgebrochen. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt auf Anfrage von Blick den Einsatz. Informationen über Verletzte gibt es zurzeit nicht. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde Alert Swiss eingesetzt, um Anwohner zu warnen.

Man solle Fenster und Türen geschlossen halten und das betroffene Gebiet, wenn möglich, meiden.