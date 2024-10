In Frauenfeld TG brach am Samstagabend ein Feuer in einer Wohnung aus. Die Feuerwehr rückte mit 50 Einsatzkräften an und löschte den Brand. Drei Personen wurden ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Auf einen Blick Wohnungsbrand in Frauenfeld TG, Feuerwehr rasch vor Ort

Ein Mann und zwei Frauen ins Spital gebracht

50 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer erfolgreich

Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Franken

Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Franken

Brandursache unklar, Ermittlungen laufen

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, um 19.30 Uhr, ging bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Walzmühlestrasse in Frauenfeld TG brenne. Die Feuerwehr kam rasch mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

Ein Mann (62) sowie eine 56- und eine 18-jährige Frau, die sich bei Brandausbruch in der Wohnung befunden hatten, wurden vom Rettungsdienst für weitere Abklärungen ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Franken. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.