42-Jährige verletzt
Auto landet nach Unfall in Amlikon-Bissegg TG im Bach

Nach einem Unfall zweier Autos in Amlikon-Bissegg TG ist am Freitagabend ein Auto in einem Bach gelandet. Eine 42-Jährige wurde dabei leicht bis mittelschwer verletzt. Zuvor stiess sie auf der vereisten Strasse mit einem anderen Auto zusammen.
Publiziert: vor 34 Minuten
Bei der Kollision zweier Autos in Amlikon-Bissegg TG landete eine 42-Jährige mit ihrem Auto in einem Bach.
Foto: Kantonspolizei Thurgau/PD
Die 46-jährige Lenkerin des anderen Autos wurde leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen verlor die 42-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und krachte frontal in den anderen Wagen. Das Auto schleuderte ins Wiesland und landete anschliessend im Bach.

Eine Ambulanz brachte die 42-Jährige ins Spital. Die 46-Jährige Lenkerin konnte noch vor Ort versorgt werden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr auf der Strasse zwischen Amlikon und Bussnang.

