Zeitgemässe Tierhaltung Knies Kinderzoo verzichtet künftig auf das Elefantenreiten

Knies Kinderzoo in Rapperswil SG stellt das Elefantenreiten per Ende Jahr ein. Der Zoo will die Elefantenhaltung künftig stärker auf naturnahe Erlebnisse, Aufklärung und das Verhalten der Tiere konzentrieren.

Publiziert: vor 25 Minuten