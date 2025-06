Ein verheerender Brand zerstörte am Donnerstag ein Mehrfamilienhaus in Murg SG. Eine Wohnung stand in Vollbrand, ein Hund starb, und der Sachschaden beträgt etwa 100'000 Franken. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Hund stirbt bei Vollbrand in Mehrfamilienhaus in Murg SG

Feuerwehrleute bekämpfen vom Balkon aus den Wohnungsbrand in Murg SG. Foto: KAPO SG

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Brand hat am Donnerstag ein Mehrfamilienhaus in Murg SG verwüstet. Eine Wohnung stand in Vollbrand, weitere Wohnung sind derzeit unbewohnbar. Ein Hund starb in den Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100'000 Franken.

Der Brand wurde kurz vor 22:30 gemeldet, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Wohnung im Hochparterre bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen dennoch rasch unter Kontrolle bringen.

Sämtliche Hausbewohnerinnen und Hausbewohner konnten unverletzt aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Eine Person zeigte Anzeichen einer Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst für eine Kontrolle ins Spital gebracht. Ein Hund, der in der Brandwohnung zurückgeblieben war, starb.

Die betroffene Wohnung sowie auch die Wohnungen oberhalb sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohnerinnen und Bewohner wurde eine Ersatzlösung gefunden.

Die Brandursache wird ermittelt.