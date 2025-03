Pizolbahnen verzeichnen die bisher erfolgreichste Wintersaison

Die Pizolbahnen blicken auf ihre erfolgreichste Wintersaison zurück. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Für den Rekordwinter ausschlaggebend waren Wetterglück, konstant gute Pistenverhältnisse und neue Angebote, schrieben die Pizolbahnen am Montag in einer Mitteilung. Insbesondere das Resultat im Ferienmonat Februar strichen die Pizolbahnen positiv heraus. «Eine stetig gute Nachfrage durch die Tagesgäste kombiniert mit einer guten Auslastung der Unterkünfte am Berg führten zum Spitzenresultat.»

Zwar seien die Niederschlagsmengen über den ganzen Winter hinweg unterdurchschnittlich geblieben. Es habe aber immer zum richtigen Zeitpunkt geschneit. Auch hätten die Pizolbahnen erstmals vom Ausbau der Beschneiungsanlagen profitiert. Die diesjährige Wintersaison geht am 6. April zu Ende.