In Wartau SG ist ein Windpark geplant

Die Windpark Wartau AG will in der Gemeinde Wartau drei Windenergieanlagen betreiben. Dafür wurde beim Kanton ein Gesuch für einen kantonalen Sondernutzungsplan eingereicht. Das komplexe Verfahren ist nun gestartet.

In Wartau sind drei Anlagen für Windenergie geplant. (Archivbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

An der Windpark Wartau AG seien die Elektro- und Wasserkorporation Wartau, das lokale Immobilienbüro TBB Immobilien AG, die Ortsgemeinde Wartau, die politische Gemeinde Wartau sowie Aktionärinnen und Aktionäre aus der Gemeinde beteiligt, teilte der Kanton am Donnerstag mit.

Die AG plant einen Windpark mit drei Anlagen. Das Areal, gelegen zwischen der Bahnlinie und der Autobahn, gehört der Ortsgemeinde. Es liegt innerhalb eines Gebiets, das im Richtplan für die Nutzung von Windenergie vorgesehen ist.

Der Fahrplan sieht nun so aus: Zuerst werden die Planunterlagen vom Amt für Raumentwicklung und Geoinformation geprüft. Danach wird die Standortgemeinde zur Vernehmlassung eingeladen. Anschliessend startet das öffentliche Mitwirkungsverfahren. Allenfalls gibt es als Folge davon noch Anpassungen am Projekt.

Als nächster Schritt folgt die öffentliche Auflage des Sondernutzungsplans, des Umweltverträglichkeitsberichts sowie des Baugesuchs. Nachdem die Regierung die Einsprachen behandelt hat, genehmigt sie den Sondernutzungsplan und erteilt die Baubewilligung «in einem Gesamtentscheid», wie es in der Mitteilung heisst.

Sobald der Gesamtentscheid eröffnet wurde, läuft die Frist für das Rechtsmittelverfahren. Erst wenn die Baubewilligung und der Sondernutzungsplan rechtskräftig sind, kann die Windpark Wartau AG mit dem Bau des Windparks starten.