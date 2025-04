Der Energiekonzern Axpo hat mit den Abklärungen für einen Windpark am Tannenberg im Kanton St. Gallen begonnen. Ein 125 Meter hoher Messmast soll mindestens ein Jahr lang die Windverhältnisse, Wetterbedingungen und Fledermausaktivitäten messen.

Axpo prüft Machbarkeit eines Windparks am St. Galler Tannenberg

Der Energiekonzern Axpo prüft die Machbarkeit eines Windparks am St. Galler Tannenberg. (Symbolbild) Foto: HELMUT FOHRINGER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mast werde am Mittwoch auf dem Gemeindegebiet von Waldkirch installiert, teilte die Axpo am Dienstag mit. Der Energiekonzern plant am Tannenberg vier Windkraftanlagen, die künftig Strom für rund 7000 Haushalte produzieren könnten.

Das Projektgebiet gehört teilweise der Ortsbürgergemeinde Gaiserwald, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Diese habe dem Start der Windmessung und der Vergabe eines Baurechts an einer Bürgerversammlung deutlich zugestimmt.

Tannenberg ist nach Flumserberg das zweite Windenergieprojekt der Axpo im Kanton St. Gallen. Die Messung auf Letzterem ist vergangenen September angelaufen und dauert ebenfalls ein Jahr lang.