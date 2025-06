Für den Wiederaufbau der am 23. Dezember 2024 abgebrannten Badhütte will die Stadt Rorschach SG eine Stiftung gründen. Diese soll auch den Betrieb und den Unterhalt übernehmen.

Stiftung soll Badhütte in Rorschach SG wiederaufbauen

Die beim Brand weitgehend zerstörte Badhütte soll wieder aufgebaut werden. (Archivaufnahme) Foto: ENNIO LEANZA

Ein Entwurf für die Stiftungsurkunde liege vor, teilte die Stadt Rorschach am Donnerstag mit. Der Badebetrieb solle demnach weiterhin im Zentrum stehen. Zudem solle die Badhütte über eine «kreative, zeitgemässe» Gastronomie verfügen. In einem kleineren Umfang soll in dem Gebäude auch die Kleinkunst ihren Platz haben.

Auch wenn die Badhütte neu einer Stiftung gehören soll, will die Stadt ihren Einfluss geltend machen können. Zwei Stadtratsmitglieder sollen deswegen im Stiftungsrat Einsitz nehmen. Eine Änderung des Stiftungszwecks soll nur mit Zustimmung des Stadtrats möglich sein.

Ferner möchte der Stadtrat einen Förderverein ins Leben rufen. Dieser solle der breiten Bevölkerung die Möglichkeit geben, einen Beitrag zu leisten.

Derzeit geht der Stadtrat auf Basis eines ersten Gutachtens davon aus, dass es schwierig sein könnte, die neue Badhütte auf den alten Strukturen aufzubauen. Eine detaillierte Prüfung der Beton-Unterkonstruktion startet im Juli.