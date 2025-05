In St. Gallen ist am Montagmittag Diesel aus einem Lastwagen ausgelaufen. Eine grössere Menge gelangte zuerst in die Kanalisation und danach in die Steinach. Die Feuerwehr errichtete eine Sperre, kurz bevor der Bach in den Bodensee fliesst.

Diesel fliesst in St. Gallen in die Steinach

Mit einer Sperre versuchte die Feuerwehr zu verhindern, dass Diesel in den Bodensee fliessen kann. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen traten um 12.15 Uhr rund 250 Liter Diesel aus einer beschädigten Kraftstoffwanne eines Lastwagens aus und gelangten an der Dufourstrasse/Varnbüelstrasse in die Kanalisation und in den Boden.

Wegen des Regens habe der Diesel «das Rückhaltebecken Lukasmühle übersprungen» und sei via Notentlastung direkt in die Steinach geflossen, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit.

Die Feuerwehr errichtete wegen des starken Wellengangs im See eine Wassersperre in der Steinach, kurz vor dem Einlauf in den Bodensee. Ob Schaden an Fauna und Flora entstanden sind, sei derzeit noch unklar und werde beobachtet, hiess es in der Mitteilung. Ein Fischsterben gab es bisher nicht.