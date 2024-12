Wahrzeichen am Bodensee:Badhütte in Rorschach brennt komplett nieder

Die 100-jährige Badhütte in Rorschach ist in der Nacht auf Montag einem Brand zum Opfer gefallen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

100-jährige Badhütte in Rorschach brennt komplett nieder

Wahrzeichen am Bodensee

1/4 Als die Feuerwehr eintraf, stand die Badhütte bereits in Vollbrand. Foto: Kapo SG

Auf einen Blick Badhütte in Rorschach niedergebrannt

Einziges Bauwerk seiner Art am Schweizer Bodenseeufer zerstört

Georg Nopper Redaktor News

Alarm in Rorschach SG! Die Badhütte am Ufer des Bodensees ist in der Nacht zum Montag niedergebrannt. Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt eine entsprechende Meldung eines Leserreporters gegenüber Blick.

Die Einsatzkräfte wurden um 3.25 Uhr über das Feuer informiert. «Das Gebäude brannte komplett nieder», sagt Schneider. Angaben über Verletzte liegen der Polizei bisher nicht vor. «Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich zum Brandzeitpunkt Personen in der Badhütte befanden.»

Einziges Bauwerk seiner Art

Laut den Angaben auf ihrer Homepage wurde die Badhütte 1924 erbaut. Sie sei das «einzig verbliebene Bauwerk seiner Art am Schweizer Bodenseeufer», heisst es weiter.

Die Brandursache ist noch unklar. Gemäss einer Mitteilung vom frühen Montagmorgen stand das Gebäude bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Der genaue Schadensbetrag kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal zu melden. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen wurde von der Staatsanwaltschaft mit der Brandursachenermittlung betraut.