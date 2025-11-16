St. Galler Sporthalle wegen Fahrzeugbrands evakuiert

Wegen eines Fahrzeugbrandes in der St. Galler Parkgarage Kreuzbleiche sind am Samstagnachmittag rund 70 Personen aus der oberhalb liegenden Sporthalle aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Dort fand gerade ein Handballspiel statt.

Ein Auto in der Parkgarage Kreuzbleiche in St. Gallen fing am Samstag Feuer. Foto: Handout: Kantonspolizei St. Gall

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Brandalarm wurde kurz vor 15 Uhr ausgelöst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus der Parkgarage fest, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

Eine Person, die das brennende Auto zu löschen versucht hatte, wurde durch das Einatmen des Rauchs leicht verletzt. Sie wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Autobrand rasch löschen. Anschliessend musste sie den Rauch aus dem ganzen Gebäude ausblasen. Am betroffenen Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Ursache des Brandes ist gemäss Polizei mutmasslich ein technischer Defekt. Am Gebäude und an weiteren Fahrzeugen entstand kein Schaden.

Während des Einsatzes musste die Bogenstrasse zwischen der Vonwilstrasse und der St. Leonhard-Strasse für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Um 17.15 Uhr konnten die Parkgarage und die Sporthalle wieder frei gegeben werden.