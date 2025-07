Während Fussball-EM Drohnen-Flugverbot in St. Gallen

Die St. Galler Regierung hat ein temporäres Flugverbot für Drohnen rund um das Fussballstadion in St. Gallen erlassen. Die Massnahme gilt an drei Spieltagen der am Mittwoch startenden Euro 2025.

Publiziert: vor 50 Minuten