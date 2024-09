Vorsicht vor tropischen Krankheiten Tigermücken in Rapperswil-Jona SG nachgewiesen

In Rapperswil-Jona SG sind erstmals asiatische Tigermücken nachgewiesen worden. Die Larven in Abwasserschächten seien mit einem biologischen Mittel bekämpft worden, schrieb die Stadt Rapperswil-Jona am Dienstag in einer Mitteilung.