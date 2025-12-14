Ein Mann verletzte sich schwer, als er in St. Gallen eine Glasscheibe eintrat. Der alkoholisierte Mann wollte ohne Schlüssel in seine Wohnung und wurde mit tiefen Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht.

Johannes Hillig Redaktor News

Am Samstagmorgen, 7.35 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei St. Gallen die Meldung ein, wonach an der Metallstrasse Blutspuren sichtbar seien. Ebenfalls befindet sich eine stark blutendende Person in einem Hauseingang.

Die sofort ausgerückten Patrouillen trafen kurze Zeit später auf einen 27-jährigen Mann mit einer tiefen, stark blutenden Schnittverletzung an der Wade. Die Polizeifunktionäre stoppten die Blutung mittels Tourniquets und übergaben den Verletzten anschliessend dem Rettungsdienst. Dieser überführte den Mann in schwer verletztem Zustand ins Spital.

Gemäss ersten Erkenntnissen wollte der 27-jährige zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zurückkehren. Da er keinen Hausschlüssel bei sich hatte, trat er eine Glasscheibe mit dem Fuss ein und zog sich dabei die Verletzung zu. Eine Dritteinwirkung kann ausgeschlossen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.76 mg/l.