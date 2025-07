Am Montagabend sorgte ein junger Mann in der Stadt St. Gallen für Wirbel. Er soll auf seinem Balkon mit einer Waffe hantiert haben. Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung fand die Polizei weitere gefährliche Gegenstände.

Deutscher (26) wegen Verstössen gegen Waffen- und Betäubungsmittelgesetz angezeigt

Marian Nadler Redaktor News

Mit einer Waffe soll er auf einem Balkon gewesen sein, laut soll er geschrien haben. Am Montagabend löste ein Mann in St. Gallen einen Polizeieinsatz aus. Wie die Kantonspolizei meldet, sei um 19.30 Uhr ein Notruf eingegangen, dass an der Ruhbergstrasse in der Stadt St. Gallen ein Mann herumschreie und sich zuvor mit einer Waffe auf einem Balkon aufgehalten habe. Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei rückten aus und sperrten die umliegenden Strassen. Kurz darauf konnte ein 26-jähriger Deutsche ausserhalb der Liegenschaft auf der Strasse festgestellt und angehalten werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen verfügte eine Hausdurchsuchung bei dem Deutschen, welche zusammen mit der Kantonspolizei St. Gallen durchgeführt wurde. Dabei stellte die Polizei eine Axt, eine Machete sowie etwa 38 Gramm Marihuana, 18 Gramm Haschisch und 1 Gramm Kokain sicher. Der Mann wird wegen Verstosses gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz durch die Stadtpolizei St. Gallen angezeigt.