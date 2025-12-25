Die Kantonspolizei St. Gallen musste in mehreren Fällen ausrücken: Ruhestörungen, fahruntüchtige Lenker und Einbrüche hielten die Beamten am 25. Dezember auf Trab. Verletzte, Sachschäden und Einbruchsdelikte sorgten für einen ereignisreichen Weihnachtstag.

Darum gehts Die Kantonspolizei St.Gallen rückte mehrfach zu Einsätzen wegen Ruhestörungen aus

Ein 46-Jähriger streifte bei Mels eine Leitplanke und war fahrunfähig

Ein Christbaumbrand in Kriessern verursachte Sachschaden in Höhe von zehntausend Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Zoff am Heiligabend

Kurz nach 19:15 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale ein Familienstreit in Rheineck gemeldet. Wie sich herausstellte, war es zu einem verbalen Disput gekommen.

In Muolen kam es ebenfalls zu einer Intervention im häuslichen Bereich. Zwischen einem Paar war es zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Die Polizei konnte schlichten.

Auch in Rorschach kam es in einer Wohnung zu einem verbalen Streit zwischen einem Paar. Die ausgerückte Patrouille konnte vermitteln.

Kurz nach 3 Uhr intervenierten die Einsatzkräfte der Kantonspolizei St. Gallen wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Taxifahrern beim Bahnhofplatz Rapperswil. Der Sachverhalt wird nun abgeklärt.

In Haag rückte die Polizei in den frühen Morgenstunden wegen eines Nachbarschaftsstreits aus.

Diebe und Einbrecher

Kurz vor 18:30 Uhr betrat eine Schweizerin (24) trotz Hausverbot den Coop am Bahnhof St. Gallen und legte mehrere Lebensmittel in ihre mitgebrachte Stofftasche und versuchte über die Self-Check-Out-Kasse den Laden zu verlassen. Dort wurde sie von einer Angestellten des Coop angehalten. Anschliessend wurde die Polizei beigezogen. Die Frau wird angezeigt.

In Altstätten brach eine unbekannte Täterschaft in Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus ein. Was genau sie dort stehlen konnte, wird abgeklärt.

Kurz vor Mitternacht wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in St. Gallen gemeldet. Die unbekannte Täterschaft war durch ein Fenster eingebrochen und hatte die Räumlichkeiten durchsucht. Anschliessend war sie mit bislang unbekanntem Deliktsgut geflüchtet.

Brandfälle

Kurz nach 17:45 Uhr, wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen ein Brand in Kriessern gemeldet. Das Feuer konnte glücklicherweise bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Wie sich herausstellte, war es zu einem Christbaumbrand gekommen und auch eine Gardine hatte dabei Feuer gefangen. Es kam insbesondere aufgrund der Verrussung zu einem Sachschaden im Wert von meherern zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Auf der Autobahn A1, Höhe Staad, begann es kurz nach 18:15 Uhr aus dem Motorraum eines Autos zu rauchen. Der Autofahrer hielt an und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, quoll aus der Motorhaube noch wenig Rauch. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr stellte fest, dass das Auto im Motorraum Öl verlor, welches durch die Hitze zu rauchen begonnen hatte.

Fahrunfähig im Strassenverkehr

Auf der Autobahn A3, Höhe Walensee, fiel ein Autofahrer durch unsichere Fahrweise auf. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die ausgerückte Patrouille sichtete das Auto kurze Zeit später und konnte den Mann Höhe Mels anhalten. Im Zuge dieser Anhaltung streifte der 46-jährige Mann bei der Autobahnausfahrt Mels mit dem Aussenspiegel des Autos eine Leitplanke. Es entstand geringfügiger Schaden. Der 46-Jährige wurde als fahrunfähig eingestuft. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen und eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Mann wurde aufgrund seines Zustandes im Spital ärztlich überprüft.

Um 19 Uhr kam es in Kirchberg zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos. Eine der beiden Autofahrerinnen, eine 60-jährige Frau, prallte mit ihrem Auto anschliessend gegen eine Leitplanke. Die ausgerückten Polizeikräfte stuften die 60-Jährige als fahrunfähig ein. Sie musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Führerausweis wurde ihr aberkannt. Sie wurde durch den Unfall unbestimmt verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

In Buchs kollidierte kurz nach 23:30 Uhr ein Auto mit einem Gartenzaun. Anschliessend fuhr der Verursacher von der Unfallstelle weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch die Kantonspolizei St. Gallen konnte kurze Zeit später ein 50-jähriger Mann ermittelt und kontrolliert werden. Er wurde als fahrunfähig eingestuft und den Führerausweis musste er abgeben. Zudem wurde ihm eine Blut- und Urinprobe abgenommen.

Um 2:40 Uhr wurde anlässlich einer Patrouillenfahrt in Rorschacherberg ein 68-jähriger Motorradfahrer angehalten, der auf dem Sozius eine zweite Person mitführte. Die beim Fahrer durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.62 mg/l. Eine Blut- und Urinprobe sowie der Führerschein wurden ihm abgenommen.

Ruhestörungen

In drei Fällen rückte die Kantonspolizei St. Gallen wegen Ruhestörungen aus. Die betroffenen Personen wurden entweder zur Ruhe ermahnt oder es war bereits Ruhe eingekehrt, als die Polizeipatrouille vorsprechen wollte.

Weitere Vorfälle

Kurz vor 17:15 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale gemeldet, dass ein offensichtlich Betrunkener «oben ohne» auf einer Sitzbank in Wil sitze. Die ausgerückten Polizisten trafen auf einen Mann, dessen Oberbekleidung zerrissen war. Wie er versicherte, sei dies bereits am Vortag geschehen und es liege kein Streit oder dergleichen vor. Er begab sich im Anschluss auf Empfehlung der Polizei mit den nahegelegenen öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Heimweg.



Kurz vor 19 Uhr wurde eine Person gemeldet, welche sich in Widnau in der Nähe von Bahngeleisen befinde. Vor Ort konnte ein Mann in seinem Auto angetroffen werden, der über Orientierungslosigkeit klagte und nicht mehr wusste, wie er in den Gleisbereich gekommen war. Da offensichtlich ein medizinisches Problem vorlag, wurde die Rettung aufgeboten. Diese verbrachte den Mann zwecks medizinischer Abklärungen ins Spital.

Ein Mann meldete kurz vor 19:30 Uhr, dass er an der Poststrasse in Goldach auf Kollegen gewartet hatte. Plötzlich war in seiner unmittelbaren Nähe ein Knallkörper explodiert. Die ausgerückte Patrouille konnte niemanden ausfindig machen, der für den Böller verantwortlich war. Der Anrufer hatte nach dem Knall kurzzeitig Probleme mit dem Gehör. Die Symptome hatten sich während des Gesprächs mit der Polizei aber bereits wieder gebessert.

In Steinach klingelten vorerst unbekannte Personen bei mehreren Wohnungen. Eine Frau gab an, dass sie das Gefühl habe, die Unbekannten seien nun im Block und ihr sei es nicht mehr wohl. Noch vor dem Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass es offenbar Kinder oder Jugendliche gewesen waren.

Um 23:45 Uhr wurde von einer Frau in Abtwil gemeldet, dass seit über einer Stunde ein Mann im Freien am Herumschreien sei. Während der Kontrollfahrt konnte ein Mann angetroffen werden. Er hatte mutmasslich zu viel getrunken und benötigte Hilfe, um zum nächsten Busbahnhof zu gelangen. Diesbezüglich war die Patrouille ihm behilflich, wodurch in Abtwil wieder Ruhe einkehrte. Ebenfalls konnte die Polizei den Mann mit seinem zuvor verlorenen Rucksack wieder vereinen.

In Rapperswil-Jona wurde die Kantonspolizei St. Gallen aufgeboten, da ein Mann in der 24-Stunden-Zone einer Bank schlief. Beim Eintreffen der Polizeikräfte verhielt er sich aggressiv. Ironie in Bezug auf die Wahl seines temporären Schlafplatzes: Er wurde in der Folge von der Polizei für 24 Stunden vom Stadtgebiet von Rapperswil-Jona weggewiesen.