Karen Peier wird neue St. Galler Kantonsärztin

Karen Peier ist zur neuen St. Galler Kantonsärztin gewählt worden. Foto: Kanton St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 50-jährige Karen Peier arbeite bisher als Regionenleiterin Medical Center der Medbase Gruppe und sei Mitglied der Geschäftsleitung der Kantonalen Ärztegesellschaft, teilte der Kanton St. Gallen am Donnerstag mit.

Sie habe an der Universität Bern in Humanmedizin promoviert und sich danach zum «Master of Public Health» weitergebildet. Peier bringe Erfahrung aus der Privatwirtschaft mit, kenne aber auch die kantonale Verwaltung. Ihr neues Amt übernimmt sie ab dem 1. Juni, zuerst in einem Teilpensum und ab Oktober mit 100 Prozent.

Zu den Gründen für den Abgang der bisherigen Kantonsärztin Katharina Schenk-Jäger gibt es «aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes» keine Auskünfte, wie der Kanton auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Schenk-Jäger hatte ihr Amt im Januar 2023 als Nachfolgerin von Dana Zemp angetreten. Sie war zuvor deren Stellvertreterin gewesen.