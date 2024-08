In Schänis verunfallte ein E-Bike-Fahrer tödlich.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 56-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich in Schänis SG am Donnerstag bei einem Selbstunfall tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war gemäss der Polizei gestürzt und in einen Pfosten geprallt. Die Rettungskräfte konnten beim in der Region wohnhaften Schweizer nur noch den Tod feststellen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte.