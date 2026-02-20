Darum gehts
- Im Steinlibach in Thal SG wurde am Donnerstag Schaumbildung entdeckt
- Reinigungsmittel wurde in einen Meteorwasserschacht entsorgt, Ermittlungen laufen
- Abwasser umgeleitet und betroffene Schächte abgesaugt, Umweltschaden noch unklar
Am Donnerstagnachmittag hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung von einer Schaumbildung im Steinlibach in Thal SG erhalten. Abklärungen des Umweltschadendienst des Kantons St.Gallen haben ergeben, dass Tensid haltiges Reinigungsmittel in einem Schacht entsorgt wurde.
Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen zur verursachenden Person aufgenommen und wird Anzeige erstatten.
Reinigungsmittel in Schacht entsorgt
In einem Betrieb in Thal war Reinigungsmittel in einen Meteorwasserschacht entsorgt worden und so in den Steinlibach gelangt.
Das Abwasser im Schacht konnte durch den Abwasserverband umgeleitet werden, so dass der Zufluss in den Bach gestoppt wurde.
Leitungen mit Wasser ausgespült
Zusätzlich wurden von der Verschmutzung betroffene Schächte abgesaugt und die Leitungen mit Frischwasser gespült.
Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen zur verursachenden Person aufgenommen und wird diese wegen Umweltwiderhandlungen zur Anzeige bringen. Auswirkungen auf Flora und Fauna sind derzeit nicht bekannt, werden aber von den zuständigen Stellen beobachtet.