Verkehrsunfall Velofahrer bei Kollision mit Postauto in Jonschwil SG verletzt

Ein 40-jähriger Velofahrer ist am Samstagabend in Jonschwil SG von einem Postauto erfasst und verletzt worden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gefahren.

Publiziert: vor 21 Minuten