Autofahrer überschlägt sich bei Kirchberg auf Autobahnauffahrt

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagabend auf der Autobahn A1 bei Kirchberg bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Er überschlug sich mit seinem Auto auf der Autobahneinfahrt in Richtung Bern, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Ein Autofahrer verletzte sich am Sonntagabend auf der Autobahneinfahrt bei Kirchberg bei einem Selbstunfall schwer. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei kollidierte der Mann mit einer Mauer auf der rechten Seite der Fahrbahn. Er kam mit seinem Auto unterhalb der Brücke auf der Seite liegend zum Stillstand, wie sie am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Die Einsatzkräfte leisteten dem Mann erste Hilfe. Die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern befreite den Fahrer aus seinem Auto. Anschliessend brachte ihn ein Ambulanzteam in ein Spital. Die Polizei klärt die Unfallursache ab.