Verkehrsunfall Auto überschlägt sich in Ebnat-Kappel SG

Ein 55-Jähriger hat sich am Sonntag in Ebnat-Kappel SG mit seinem Auto überschlagen. Er und sein 26-jähriger Mitfahrer wurden beide unbestimmt verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Am Auto entstand Totalschaden.