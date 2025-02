Verkehrsunfall 62-jähriger Motorradfahrer bei Selbstunfall in Jona schwer verletzt

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A15 in Jona SG schwer verletzt worden. Er wurde mit der Rettungsflugwacht in ein Spital geflogen.

Publiziert: 09:42 Uhr