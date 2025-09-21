Ein 26-jähriger Mann ohne Führerschein flüchtete in Thal vor der Polizei. Nach einer riskanten Verfolgungsjagd wurde er mithilfe eines Diensthundes festgenommen. In seinem Besitz: eine geladene Waffe.

Ein 26-jähriger Autofahrer ohne Führerausweis hat sich am Samstagnachmittag in Thal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Eine Patrouille der Kantonspolizei bemerkte im Bereich des Hafens Staad (Gemeinde Thal) ein Auto – und wollte dieses zur Kontrolle anhalten. In der Folge ergriff der Autofahrer die Flucht.

Verfolgung musste aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden

Diese führte quer durch Rheineck zurück Richtung Thal, teils in falscher Fahrtrichtung durch Einbahnstrassen und Fahrverbote. Laut der Polizei kam es dabei zu mehreren Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmenden sowie zu Kollisionen. Aus Sicherheitsgründen mussten die mittlerweile hinzugezogenen Patrouillen die Verfolgung in Thal abbrechen, wie es weiter hiess.

Anlässlich einer Fahndung wurde das Auto dann verlassen auf einem Firmenareal im Industriegebiet aufgefunden. Ein Diensthund konnte dort die Fährte des geflüchteten Autofahrers aufnehmen. Daraufhin wurde er in einem Versteck gefunden und festgenommen. Laut der Polizei besteht beim 26-Jährigen der Verdacht auf Fahrunfähigkeit, weshalb er eine Blut- und Urinprobe abgeben musste.

Tasche mit geladener Schusswaffe

Dem Kosovaren werden nebst Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht und gegen das Betäubungsmittelgesetz auch eine Widerhandlung gegen das Waffengesetz vorgeworfen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Denn während der Fahrt beobachteten die Patrouillen, wie ein vorerst unbekannter Gegenstand aus dem flüchtenden Fahrzeug geworfen wurde. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Tasche mit einer geladenen Schusswaffe. Weiter wurde auch ein mutmassliches Betäubungsmittel bei dem Mann gefunden.