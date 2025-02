Rollerfahrer (†62) nach Selbstunfall im Spital gestorben

Ein Rollerfahrer (†62) ist nach einem Unfall auf der Autobahn A15 bei Rapperswil-Jona gestorben. Der Mann verunglückte am Samstag und erlag am Montag im Spital seinen schweren Verletzungen, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte.

Unglück in Rapperswil

Beim einem Selbstunfall hat sich ein 62-jähriger Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er am Montag im Spital starb. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 62-jähriger Rollerfahrer ist nach einem Unfall in Rapperswil-Jona am Montag im Spital gestorben. Am Samstag war er auf der Ausfahrt der Autobahn A15 verunfallt und hatte sich dabei schwer verletzt.

Der Mann war am Samstagmittag auf der Ausfahrt Rapperswil unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und im Wiesland stürzte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er ins Spital geflogen. Dort sei der Mann am Montag verstorben, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit.