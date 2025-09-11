Velofahrerin prallt in Sevelen SG in einen parkierten Lieferwagen

Eine Velofahrerin ist am Mittwoch auf der Bergstrasse in Sevelen in einen parkierten Lieferwagen geprallt. Die 62-Jährige verletzte sich gemäss der Polizei «eher schwer». Der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital.

Die Velofahrerin wurde gemäss der Polizei "eher schwer" verletzt. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die 62-jährige Frau fuhr mit ihrem E-Bike talwärts, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. In einer scharfen Rechtskurve sei sie mit ihrem Velo auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Hinterrad eines anderen Velofahrers kollidiert.

Durch die Kollision geriet die 62-Jährige gemäss der Polizei über den Fahrbahnrand und prallte in das parkierte Fahrzeug.