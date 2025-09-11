Velofahrerin prallt in Sevelen SG in einen parkierten Lieferwagen

Die Velofahrerin wurde gemäss der Polizei "eher schwer" verletzt.
Die 62-jährige Frau fuhr mit ihrem E-Bike talwärts, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. In einer scharfen Rechtskurve sei sie mit ihrem Velo auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Hinterrad eines anderen Velofahrers kollidiert.
Durch die Kollision geriet die 62-Jährige gemäss der Polizei über den Fahrbahnrand und prallte in das parkierte Fahrzeug.