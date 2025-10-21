Wegen eines Unfalls mit zwei Autos auf der A1 bei Henau am Dienstagmorgen war die Autobahn in Richtung St. Margrethen für rund zwei Stunden gesperrt. Eines der Fahrzeuge kippte gemäss der Polizei auf die Seite. Ein 63-jähriger Mann wurde beim Unfall leicht verletzt.

Eines der Fahrzeuge kippte auf die Seite. Foto: Kantonspolizei St. Galen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 32-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Überholspur und prallte in die Mittelleitplanke, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach und kollidierte mit dem Auto eines 63-Jährigen auf dem Normalstreifen.

Das Auto des 32-jährigen Mannes prallte folglich erneut gegen die Mittelleitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Das Fahrzeug des 63-Jährigen kippte gemäss Communiqué durch den Aufprall auf die rechte Seite.

Der Streckenabschnitt der Autobahn A1 in Richtung St. Margrethen wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr musste auf den Pannenstreifen ausweichen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und an der Strasseninfrastruktur beträgt mehrere zehntausend Franken, wie es in der Mitteilung weiter hiess.