Auto überschlägt sich mehrfach

Das Auto eines 27-Jährigen hat sich bei einem Unfall in St. Pelagiberg mehrfach überschlagen. Der Mann und seine Beifahrerin wurden gemäss der Polizei verletzt. Beide sind mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht worden.

Das Auto überschlug sich mehrfach. Foto: Kantonspolizei Thurgau

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen geriet das Auto in einer scharfen Rechtskurve über die Gegenfahrbahn und prallte in eine Leitplanke, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Das Auto hob ab und kam nach mehreren Überschlägen in einer Wiese zum Stillstand.

Der 27-Jährige wurde gemäss der Polizei mittelschwer und seine 47-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.