Wanderer (†28) stürzt bei Walenstadt SG in den Tod

Unfall in unwegsamen Gelände

Für den Berggänger kam jegliche Hilfe zu spät. Foto: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Valentin Köpfli Redaktor News

Gemäss Kantonspolizei St. Gallen ist ein Wanderer bei Walenstadt tödlich verunglückt. Der Mann (†28) war gegen 17 Uhr in Begleitung einer Frau (26) auf dem Gochtweg unterhalb von Quinten auf dem Abstieg. Dabei stürzte der vorausgehende Mann im unwegsamen Gelände ab und fiel in die Tiefe, schildert die Polizei den Unfall. Nachdem seine Begleiterin einen Notruf abgesetzt hatte, führte die Rega einen sofortigen Suchflug in der Umgebung durch. Die Rettungskräfte konnten den Mann unterhalb der Absturzstelle jedoch nur noch tot bergen.

Im Einsatz stand die Rega mit einem Rettungsspezialisten der Alpinen Rettung Glarus sowie die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen.