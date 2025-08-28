In Staad SG ist ein LKW gekippt und hat dabei die geladenen Fleischabfälle verloren – diese bedecken nun die anliegenden Gleise. Die Bahnstrecke musste unterbrochen werden.

LKW kommt von Strasse ab – und flutet Gleise mit Fleischabfall

LKW kommt von Strasse ab – und flutet Gleise mit Fleischabfall

1/4 Kein Durchkommen auf der Bahnstrecke zwischen St. Gallen und St. Margrethen. Foto: Leserreporter

Darum gehts LKW kippt um, Fleischabfälle landen auf Gleisen in Staad SG

Bahnverkehr zwischen St. Gallen und St. Margrethen unterbrochen

Einschränkungen sollen voraussichtlich bis 18 Uhr dauern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In Staad SG kommt es am Donnerstagabend zu einem Ekel-Unfall. Nachdem ein LKW in eine Sackgasse fuhr, um bei einem Betrieb Fleischabfälle zu laden, kam er auf dem Rückweg von der engen Strasse ab. Das Fahrzeug kippte, woraufhin sich die tierischen Überreste auf den anliegenden Gleisen verteilte.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte den Vorfall auf Anfrage von Blick. Es seien keine Personen zu Schaden gekommen, der Bahnverkehr ist jedoch beeinträchtigt. Auch auf der Webseite der SBB wird ein Unterbruch auf der Strecke zwischen St. Gallen und St. Margrethen SG gemeldet. Die Einschränkung soll bis 18 Uhr dauern.