Der Fahrer wurde leicht verletzt

Ein Mann (61) fuhr am Donnerstag gegen 14 Uhr mit seinem Auto auf der Wilenstrasse von Rorschacherberg in Richtung Staad SG. Auf Höhe der Steigerstrasse kam sein Auto von der Strasse ab, fuhr in das angrenzende Wiesland in Richtung Thalerstrasse.

Danach prallte es in Sträucher, zwei Grenzsteine und in einen Baum. Anschliessend rutschte es weiter den Abhang hinunter, wo es sich überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Sie stufte den Mann als fahrunfähig ein und verfügte bei ihm die Entnahme einer Blut- und Urinprobe. Am Auto entstand Totalschaden und an der Umgebung Sachschaden von rund 2000 Franken. Ein Teil der Wilenstrasse musste von der Feuerwehr für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.