Mann stürzt mit Elektro-Rollstuhl Böschung hinunter

Ein 74-jähriger Mann ist am Dienstagabend mit seinem Elektro-Rollstuhl in St. Gallen eine steile Böschung hinuntergestürzt. Der Senior verletzte sich unbestimmt. Ein Helikopter der Rega flog ihn ins Spital.

Die Rega flog den verunfallten Mann mit unbestimmten Verletzungen ins Spital. (Archivbild) Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Verunfallte rief um 21.30 Uhr die Polizei an, schrieb diese am Mittwoch in einer Mitteilung. Er gab an, mit seinem Elektrorollstuhl vom Weg abgekommen und in unwegsames Wiesland gestürzt zu sein. Eine genaue Ortsangabe konnte er nicht machen.

Die intensive Suche zu Fuss und mittels Drohne blieb zunächst erfolglos, schrieb die Stadtpolizei weiter. Durch GPS-Ortung gelang es den Einsatzkräften, den Mann schliesslich zu finden. Er lag in einer steilen Wiesenböschung.