DE
FR
Abonnieren

Unfall in St. Gallen
Autofahrer (85) fährt 4-jährigen Jungen an – Zeugen gesucht

Ein 85-jähriger Autofahrer kollidierte in St. Gallen mit einem 4-jährigen Jungen. Der Bub erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ins Spital gebracht. Die Stadtpolizei ermittelt den genauen Unfallhergang und sucht Zeugen.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Ein 85-jähriger Autofahrer kollidierte in St. Gallen mit einem 4-jährigen Jungen.
Foto: Stapo St. GAllen
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Am Freitagabend, 17.30 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Solitüdenstrasse und beabsichtigte, nach links auf einen Hausplatz abzubiegen. Dabei kollidierte er mutmasslich mit einem 4-jährigen Jungen. Dieser zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar und wird durch die Stadtpolizei St. Gallen abgeklärt.

Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei St. Gallen zu melden.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen