Ein 85-jähriger Autofahrer kollidierte in St. Gallen mit einem 4-jährigen Jungen. Der Bub erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ins Spital gebracht. Die Stadtpolizei ermittelt den genauen Unfallhergang und sucht Zeugen.

Ein 85-jähriger Autofahrer kollidierte in St. Gallen mit einem 4-jährigen Jungen. Foto: Stapo St. GAllen

Daniel Macher Redaktor News

Am Freitagabend, 17.30 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Solitüdenstrasse und beabsichtigte, nach links auf einen Hausplatz abzubiegen. Dabei kollidierte er mutmasslich mit einem 4-jährigen Jungen. Dieser zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar und wird durch die Stadtpolizei St. Gallen abgeklärt.

Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei St. Gallen zu melden.