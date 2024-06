Ein 62-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Schwarzenbach SG mit seinem Auto in das Schaufenster eines Möbelgeschäfts gefahren. Eine Atemalkoholprobe ergab 1,54 Promille.

Der Mann fuhr in Schwarzenbach SG im Rückwärtsgang in das Möbelgeschäft.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann sei rückwärts in das Schaufenster und ein Stück weit in das Geschäft gefahren, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Zuvor habe er mehrere Möbel im Aussenbereich überfahren.

Beim Unfall entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Dem Mann wurde der Führerausweis abgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.