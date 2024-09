Unfall in Rorschacherberg SG Autofahrerin übersieht Postauto – zwei Verletzte

Bei einem Zusammenstoss von einem Auto mit einem Postauto in Rorschacherberg ist am Freitagabend eine 39-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 16'000 Franken.