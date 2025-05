Am Montag ist es im Waldstück Sommenberg zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein sechsjähriges Kind zwischen zwei Rundhölzern eines Rundholzhaufens eingeklemmt. Es wurde dabei unbestimmt verletzt und anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen.

Unfall in Rapperswil-Jona

Der Bub musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Foto: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Kurz nach 10:45 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale des Kantons St. Gallen am Montag die Meldung, dass ein Kind zwischen zwei Rundhölzern eines Rundholzhaufens eingeklemmt ist. Im Rahmen eines Waldspielgartens spielten mehrere Kinder am Wegrand und kletterten dabei auch auf Rundholz, welches am Wegrand nach dem Schnitt gelagert wurde.

Dabei löste sich aus bislang unbekannten Gründen eines der oberen Rundhölzer und rollte auf das darunter liegende Rundholz. Dabei wurde ein sechsjähriger Bub im Beinbereich eingeklemmt.

Das Rundholz konnte durch die Feuerwehr angehoben und der Bub geborgen werden. Nach einer Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurde der Sechsjährige mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen.