Bub (11) prallt mit Velo in Briefkasten – schwer verletzt

Ein 11-jähriger Bub verlor am Dienstag in St. Gallen die Kontrolle über sein Velo und prallte gegen einen Briefkasten. Er wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Die Polizei untersucht den genauen Unfallhergang.

Der Bub war mit dem Velo auf der Agenstrasse unterwegs, als er in einen Briefkasten prallte. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagmittag erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einem Unfall an der Agenstrasse. Ein 11-jähriger Knabe dürfte die Kontrolle über sein Velo verloren haben und prallte bei einer Liegenschaft an der Agenstrasse in einen Briefkasten.

Er wurde durch den Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren hundert Franken.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.