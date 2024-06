Unfall in Gaiserwald SG Zwei Autofahrer bei Frontalkollision verletzt

Zwei Autofahrer sind bei einer Frontalkollision in der Gemeinde Gaiserwald SG am Samstagabend verletzt worden. Eines der Autos war zuvor auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.