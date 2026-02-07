Am Freitagabend sind eine 34-jährige Frau und ihr Baby auf der Flumserbergstrasse von einem Auto angefahren worden. Die Frau sowie ihr Baby, welches sich im Kinderwagen befand, wurden dabei eher schwer verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine 46-jährige Frau fuhr am Freitagabend mit ihrem Auto auf der Flumserbergstrasse in Richtung Flums. Gleichzeitig ging eine 34-jährige Frau mit ihrem wenige Monate alten Baby im Kinderwagen und zwei weiteren Kindern auf dem Parkplatz vor dem Hallenbad in Richtung Flums.

Bei der Linkskurve geriet das Auto der 46-jährigen Frau ins Rutschen und erfasste mit der rechten Seite die Fussgängerin und den Kinderwagen. Durch die Kollision wurden die 34-Jährige und ihr Baby eher schwer verletzt und mussten durch die Rettung ins Spital gebracht werden.