Am Sonntag verlor ein Mann (44) das Gleichgewicht und fiel aus einem Fenster in eine Wiese. Eine Fussgängerin konnte die Rettungskräfte alarmieren.

Unfall in Flawil SG

Ein 44-jähriger Mann stürzte in Flawil aus dem Fenster einer Liegenschaft an der Krankenhausstrasse. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 44-jähriger Mann ist am Sonntagmittag in Flawil aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Krankenhausstrasse gestürzt. Er verletzte sich eher schwer.

Der Mann habe das Gleichgewicht verloren und sei aus etwa acht Metern Höhe auf eine Wiese gestürzt, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Montag mit. Eine Fussgängerin entdeckte ihn und schlug Alarm. Der 44-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.