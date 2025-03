Am Mittwochabend ist es auf der Mörikonerstrasse in Bronschhofen SG zu einem Selbstunfall gekommen. Die Lenkerin wurde als fahrunfähig eingestuft.

1/2 Bei dem Unfall überschlug sich das Fahrzeug. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Valentin Köpfli Redaktor News

Eine Frau (35) fuhr am Mittwochabend mit ihrem Auto auf der Mörikonerstrasse in Bronschhofen in Richtung Sirnach SG. Ihr Auto kam dabei von der Strasse ab und prallte in einen Kandelaber. Das Auto überschlug sich einmal und kam im Wiesland auf den Rädern zum Stillstand.

Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stufte die Frau als fahrunfähig ein. Bei ihr wurde die Entnahme einer Blut- und Urinprobe verfügt. Sie verletzte sich durch die Kollision leicht und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20'000 Franken.