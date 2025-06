Bei einem Unfall auf der Raststätte Thurau in der Nähe von Züberwangen SG ist eine 81-Jährige am Mittwoch unbestimmt verletzt worden. Die Frau assistierte gemäss der Polizei beim Manövrieren, als sie zwischen dem Wohnmobil und einem parkierten Auto eingeklemmt wurde.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, wurde bei einem Unfall auf der Raststätte Thurau eine 81-jährige Frau unbestimmt verletzt. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.