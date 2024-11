Am Dienstag ist in Flawil SG zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen gekommen. Der 40-jährige Autofahrer wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 70'000 Franken.

1/4 Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 70'000 Franken, der Fahrer wurde verletzt. Foto: Kapo St.Gallen

Daniel Macher Redaktor News

Ein 40-jähriger Mann fuhr am Dienstag, kurz nach 18 Uhr, mit seinem Auto auf der Niederuzwilerstrasse von Flawil in Richtung Niederuzwil. Kurz nach dem Ortsausgang Flawil geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Lieferwagen eines 23-jährigen Mannes, welcher in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Durch den Unfall wurde der 40-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 70'000 Franken. Der betroffene Strassenabschnitt war während rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.