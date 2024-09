1/4 Am Lieferwagen der Frau entstand Totalschaden.

Marian Nadler Redaktor News

In der Nacht auf Mittwoch ist es auf der Autobahn A13 zu einem Selbstunfall eines Lieferwagens gekommen. Eine Frau (51) fuhr mit ihrem Lieferwagen in Richtung Sargans SG. Gemäss eigenen Aussagen nickte die Frau am Steuer ein und prallte mit ihrem Lieferwagen kurz vor 2.50 Uhr in einen Aufprallblock einer Baustellenabtrennplanke.

Durch den Unfall wurde die 51-Jährige leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Fahrerin wurde als fahrunfähig eingestuft, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Kantonspolizei St. Gallen verfügte bei ihr die Entnahme einer Blut- und Urinprobe. Ihr wurde der Führerausweis abgenommen. Am Lieferwagen entstand Totalschaden.